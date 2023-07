(Di giovedì 13 luglio 2023) Dele, centrocampista dell’rientrato dall’esperienza in prestito al Besiktas, ha parlato a The Overlap Dele, centrocampista dell’rientrato dall’esperienza in prestito al Besiktas, ha parlato a The Overlap. PAROLE – «A seimole. A setteho iniziato a fumare e poi aho iniziato a spacciare droga. A 12adottato, ma da allora ècome se fossiadottato da una famiglia fantastica».

Dele, centrocampista dell'rientrato dall'esperienza in prestito al Besiktas, ha parlato a The Overlap Dele, centrocampista dell'rientrato dall'esperienza in prestito al Besiktas, ...L'inferno di Dele. Il centrocampista dell', ex Tottenham e 37 presenze con la nazionale inglese tra 2015 e 2019, ha raccontato di essere stato vittima di abusi sessuali quando aveva sei anni.Dele, centrocampista dell', ha deciso di rompe il silenzio in una toccante intervista concessa a Gary Neville, nel podcast The Overlap sulla sua esistenza al limite, innescata da abusi ...

Everton, Alli confessa: «A sei anni sono stato molestato, a otto spacciavo» Calcio News 24

Dele Alli si racconta in intervista a Gary Neville: dai traumi infantili sino alle molestie e lo spaccio, ora è il momento di parlare, di aiutare gli altri ...Il ventisettenne centrocampista inglese si confessa nel programma condotto dall'ex Manchester Gary Neville: le violenze subite, lo spaccio ed i primi successi, a cui ha fatto seguito un rapido declino ...