Europeo U19 | il Portogallo è la prima finalista | Norvegia spazzata via 5-0

(Di giovedì 13 luglio 2023)U19, ilè ladella competizione dopo aver spazzato via laper 5-0 Ilsi prende la finale dell’U19 dopo aver spazzato via per 5-0 lain semifinale grazie ai gol di Ribeiro (doppietta), Gustavo Sa, Hugo Felix e Carlos Borges. Ultimo atto in programma domenica sera contro una tra Spagna e Italia, in campo quest’oggi alle 21.

Comunicate le formazioni ufficiali di Spagna - Italia, seconda semifinale dell'di categoria. ITALIA(4 - 3 - 3): Mastrantonio; Kayode, Dellavalle, Regonesi, Missori; Pisilli, Lipani, Faticanti; Hasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Bollini.

Spagna-Italia Under 19: oggi la semifinale dell'Europeo. Probabili formazioni e dove vederla in tv e straming Calciomercato.com

Alle ore 21 si sfideranno Italia e Spagna, valida per la semifinale dell'Europeo under 19. La vincente di questa sfida affronterà domenica il Portogallo in finale. Ecco di seguito ...Spagna U19 - Italia U19: ecco le formazioni ufficiali della semifinale degli Europei U19 in programma alle 21.