Europei Under 19 | l' Italia batte la Spagna e vola in finale

(Di giovedì 13 luglio 2023) AGI -inagli19. Al Centenary Stadium di Attard (Malta) i ragazzi del ct Alberto Bollini battono 3-2 la favoritae conquistano il diritto a sfidare nell'atto conclusivo - in programma domenica 16 - il Portogallo, vittorioso per 5-0 sulla Norvegia nell'altra semi. L'parte meglio e per due volte sfiora il vantaggio, sempre con Esposito e sempre di testa: in entrambe le occasioni il centravanti si vede negare la gioia del gol da Iribarne. Con il passare dei minuti gli spagnoli conquistano campo e cominciano a farsi vedere dalle parti dell'area azzurra ma è sempre l'più pericolosa: un diagonale di Pisilli viene frenato dal portiere un attimo prima di varcare la linea. La ripresa si apre con gli ...

