Europei Giovanili Raffa il 18 luglio a Roma | De Sanctis “grandi eventi per sogno bocce alle Olimpiadi”

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Il Centro Tecnico Federale disi appresta a diventare teatro di un prestigioso evento internazionale: i Campionatijuniores della, organizzati dalla Confederazione Europea(CER) e dalla Federazione Italiana, grazie anche al contributo del Dipartimento per lo Sport. Si tratta della prima manifestazione dopo il rinnovo del Consiglio direttivo e la presidenza della CER, passata a Moreno Rosati. Glidellaprenderanno il via martedì 18, quando nella Casa delledel Torrino andrà in scena la cerimonia d’apertura con il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Le finali sono in programma dore 14 di sabato 22 ...

Le proposte riguardano progetti che attingono ai finanziamentia disposizione della Regione ... L'attenzione alle fasce di etàè cruciale per l'andamento demografico e, di conseguenza, ...Glidella Raffa prenderanno il via martedì 18 luglio, quando nella Casa delle Bocce del Torrino andrà in scena la cerimonia d'apertura con il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Le ...Glidella Raffa prenderanno il via martedì 18 luglio, quando nella Casa delle Bocce del Torrino andrà in scena la cerimonia d'apertura con il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Le ...

Pronti a partire i Campionati Europei Giovanili di Gliwice FITeT

Nell'ambito del festival Nei Suoni dei Luoghi, arrivato ormai alla sua 25° edizione, fra gli eventi di particolare importanza ci sono gli otto concerti che hanno come focus il percorso di avvicinament ...Parte l'innovativo progetto "Lo psicologo risponde": per entrare in contatto con i professionisti basterà scrivere una mail o chattare via Telegram ...