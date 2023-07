Eur – Trasporta rifiuti senza autorizzazioni | uomo denunciato

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 luglio 2023) Durante i consueti controlli a contrasto dei reati ambientali e del traffico illecito di, una pattuglia del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia di Roma Capitale haun cittadino straniero di 45 anni. L’, alla guida del suo furgone, è stato fermato in zona Eur, mentreva materiali ferrosi e scarti di lavorazione edile provenienti da un cantiere. A seguito delle verifiche, il conducente è risultato privo di autorizzazione ed è stato deferito all’Autorità giudiziaria per traffico illecito di, in violazione al Testo Unico in materia ambientale. Il mezzo e il carico sono stati posti sotto sequestro. (Com/Red/ Dire)