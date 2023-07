Estate all' insegna della sicurezza con Adotta una strada

(Di giovedì 13 luglio 2023) Controlli rafforzati soprattutto nei fine settimana e nei giorni di esodo contraddistinti da traffico intenso, attività di prevenzione e sensibilizzazione verso la guida in stato di ebbrezza, promozione di una nuova e più ampia cultura del rispetto delle regole. Sono le caratteristiche dell'ottava edizione diuna”, iniziativa che partirà il 15 luglio 2023, nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l'Arma dei Carabinieri con lo scopo di ridurre il numero e la gravità di incidentili su alcune delle strade più pericolose d'Italia. Il progetto andrà avanti fino al 10 settembre e coinvolgerà 5 arterie che si estendono per quasi 2.000 chilometri e toccano 9 regioni italiane: la Padana Superiore, la via Aurelia, l'Adriatica (solo tratto pugliese), la Romea e la Carlo ...

... soprattutto in. É partito a inizio luglio il nuovo modello operativo voluto dalla Regione ... Confermata la presenza di almeno un elicottero sempre operativo nelle 24 ore (con base'ospedale ...In più è entusiasta'idea di vedere in azione Margot Robbie e Ryan Gosling . Ecco le sue parole ... Ora, è vero che l'USA è ricca di film favolosi, ma sarebbe un peccato se qualcuno venisse un ...Un successo clamoroso e inaspettato che, in previsione dell', potrebbe anche aumentare. Sono ... fuoriclasse di Cesenatico , che pagò caramente un'ingiustizia subita mentre era'apice della ...

Set Catania: una lunga estate all'insegna di cinema e serie tv Comune di Catania

La kermesse si è svolta dal 6 al 9 luglio presso il parco Villa Faina a San Venanzo; la soddisfazione degli organizzatori e dell'amministrazione comunale ...Giorni di caldo torrido alternati a frequenti e violenti temporali, che portano spesso grandine e forti raffiche di vento ...