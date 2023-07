Esami di Stato | tutto come sempre Il punto del preside Ciccotti

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nonostante le prove Invalsi ci avvertano che i nostri studenti incontrano difficoltà nel raggiungere il pieno successo formativo in Italiano, Matematica e Inglese, e che si registra un divario tra Nord (risultati migliori) e Sud, gli edi2023, complessivamente, hanno confermato un livello di valutazione medio-alto, tra 80 e 100 e lode. Ogni istituto, in questi giorni, tramite giornali locali e siti, tende a mettere in vetrina i suoi “100” e “100 e lode”, magari “dimenticando” se la stessa scuola abbia, eventualmente, collezionato qualche strafalcione dei propri allievi. Per quanto concerne la prima prova scritta, le tracce proposte per il percorso di lingua italiana e cultura, erano ad ampio raggio, abbordabili da ogni allievo e, quindi, va riconosciuto alla commessione ministeriale d’aver saputo proporre temi attuali con una scelta ...