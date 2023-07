Eruzione in Islanda | spettacolari colate di lava a 30 km da Reykjavik

Secondo i vulcanologi l'rimane "di bassa intensità", ma le prime stime indicano che il suo flusso è significativamente più potente delle due precedenti eruzioni del 2021 e del 2022 nella ...Dopo un'intensa attività sismica, lunedì, la lava ha iniziato a fuoriuscire dal fianco del monte Fagradalsfjall, non lontano dalla capitale Reykjavik. Nelle ultime ore l'attività dell'vulcanica nella penisola di Reykjanes, è diminuita, ma non ha mancato di offrire uno spettacolo ipnotico, come dimostrano le immagini di Ragnar Visage per RÚV, l'emittente pubblica islandese, ...... professore di geofisica all'Università dell'" Tuttavia potrebbe riprendere ad eruttare e l'attesa potrebbe non essere lunga". L'segue un'intensa attività sismica degli ultimi giorni ...

Islanda, spettacolare eruzione vulcanica a 30 km da Reykjavik - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Situate a 30 chilometri in linea d'aria da Reykjavik, le nuove faglie eruttive hanno raggiunto una dimensione totale di circa 900 metri durante la notte, rispetto ai 200-300 metri iniziali, secondo ...Le immagini spettacolari provengono dall’Islanda, nei pressi di Reykjavik, dove è eruttato il vulcano Fagradalsfjall che si trova a una trentina di chilometri a sud-est della capitale. L’eruzione ha a ...