Erik ten Hag non esclude che il 26enne inizi in una posizione chiave

(Di giovedì 13 luglio 2023) Sito inglese: Il passaggio di Andre Onana al Man United si avvicina di giorno in giorno, ma dopo la vittoria pre-campionato del Man United sul Leeds mercoledì,ten Hag non ha escluso Dean Henderson dalla partenza per i Red Devils all’o della stagione. Lo United è fortemente legato a Onana da settimane ormai poiché il portiere si adatta perfettamente al modo in cui vuole giocare Ten Hag e l’allenatore olandese ha già lavorato con il portiere all’Ajax. Fabrizio Romano riporta che i giganti della Premier League sono fiduciosi di raggiungere un accordo giovedì, ma se ciò non dovesse accadere, il capo del Manchester United è felice diare la stagione con Dean Henderson tra i bastoni. Henderson è considerato il numero uno del club di Manchester per la nuova stagione qualora i colossi della Premier League non riuscissero a ...

Commenta per primoHag ha scelto l'Italia per mettere a posto il suo Manchester United per la prossima stagione. Vuole un attaccante e ha messo nel mirino Hojlund , un portiere identificato con Onana e infine ...André Onana è sempre più vicino al Manchester United e la trattativa è entrata nel rettilineo finale: entro giovedì tutto sarà risolto e il camerunese raggiungerà il suo ex tecnico all'AjaxHag, grande regista dell'operazione. L'Inter inevitabilmente guarda alla porta e i nomi sono sempre quelli di Sommer e Anatolij Trubin. L'idea dei nerazzurri è di acquistare entrambi, dato ...Andre Onana invece è sempre più vicino al Manchester United diHag. Inoltre, attenzione a ciò che succederà in merito alla situazione di Robin Gosens, esterno sinistro tedesco arrivato dall'...

Il Manchester United fa la spesa in Italia: pronti 3 colpi Calciomercato.com

Robin Gosens, esterno sinistro dell'Inter di Simone Inzaghi, potrebbe dire addio ai nerazzurri in questa finestra estiva di calciomercato ...Il Manchester United continua a lavorare sul sostituto di David De Gea che lascerà l'Old Trafford dopo 12 stagioni, e in cima alla lista c'è sempre Andre Onana dell'Inter. A spingere per lui è anche i ...