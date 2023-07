La7.it - I giorni passano e piano piano escono fuori le notizie riguardo le ore successive al tentato colpo di stato della compagnia Wagner indi fine giugno. Sarebbero stati arrestati 13 ...senza fine in: il dettaglio che fa temere per il generale Surovikin Aziende legate a Prigozhin hanno vinto nove commesse del governo per 1,06 miliardi di rubli (11,7 milioni di ...senza fine in: il dettaglio che fa temere per il generale Surovikin 'La sua utilità pratica negli ultimi decenni si è ridotta a servire come centro di detenzione, tortura e ...

Epurazioni in Russia, arrestati 13 ufficiali dopo la rivolta di Prigozhin TGLA7

L'inchiesta del Wall Street Journal ha messo in luce gli scontri tra i vertici militari nelle ore dell'ammmutinamento ...Nuovi rivelazioni arrivano sul compromesso che ha scongiurato lo scoppio di una guerra civile in Russia, quando i carri armati agli ordini di Yevgeny ...