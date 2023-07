Enrico Brignano nella bufera dopo un commento | interviene la moglie Flora Canto

(Di giovedì 13 luglio 2023)è finito al centro di unasocial a causa di un, pubblicato tramite il suo account. Una sola parola è bastata per scatenare una pioggia di critiche da parte di un’intera comunità che si è sentita profondamente colpita e offesa, senza un’apparente ragione. Un gesto incomprensibile visto l’abituale uso dell’attore dei social, generalmente circoscritto all’ambito lavorativo. Incomprensibile anche alla luce della sua riservatezza e di quella genuina simpatia mista a sagacia che lo ha reso tra i più amati dal pubblico.travolto dalle critiche su Instagram Ilin questione è apparso poche ore fa sotto al video di un altro artista, il cantante neomelodico Mario Forte, che ha condiviso come sempre uno dei tanti momenti ...

