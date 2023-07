Ennesima gaffe per Biden | Zelensky diventa “Vladimir”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si tratta dell’ennesimo scivolone del presidente degli Stati Uniti, Joe, e stavolta coinvolge Volodymyr. Dopo ladi due settimane fa, quando durante una conferenza stampa il numero uno della Casa Bianca ha confuso l’Ucraina con l’Iraq, poche ore fa è stato il turno di Re Carlo III, che è sembrato molto spazientito dal comportamento di, il quale ha infranto per ben due volte (prima toccandogli il braccio durante la stretta di mano e poi appoggiando la mano sulla schiena del sovrano) il protocollo reale inglese.conPer ultimo, non poteva mancare il disastro compiuto nei giorni di vertice Nato a Vilnius, in Lituania. E questa volta il disastro pare essere ben più grave rispetto al “caso inglese”. Il presidente americano, ...

Questa volta Joe Biden l'ha combinata grossa. Ad ogni occasione utile, infatti, il presidente degli Stati Uniti d'America inciampa - fisicamente o metaforicamente - in qualche imbarazzante "" che lascia di stucco non soltanto l'opinione pubblica, ma anche i suoi stessi collaboratori , e tra gli elettori ci si chiede se l'anziano inquilino della Casa Bianca abbia davvero la forza ...di Joe Biden : il presidente degli Stati Uniti, arrivato al castello di Windsor per il suo incontro con re Carlo , avrebbe infranto il protocollo reale inglese per ben due volte. A ...president"di Joe Biden in un'occasione pubblica, stavolta al debutto di fronte alle telecamere durante il breve vertice con il primo ministro britannico Rishi Sunak in corso a Londra ...

Ennesima gaffe di Biden: chiama Zelensky «Vladimir» Corriere TV

(LaPresse) La nuova piccola gaffe di Joe Biden in conferenza stampa dopo il vertice Nato di Vilnius, in Lituania. Il presidente americano si è rivolto a Volodymyr Zelensky chiamandolo «Vladimir» il co ...Il 68% degli elettori si dichiara preoccupato per lo stato di salute mentale e fisica del presidente Joe Biden. L'ultima gaffe con il leader ucraino Zelensky al vertice di Vilnius con i capi di stato ...