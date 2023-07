(Di giovedì 13 luglio 2023) commenta Tragico incidente domestico ad Agira (), dove un bambino di 6è morto dopo essere caduto dal. Per il piccolo, di nome Filippo, è stato vano il trasferimento in ...

Enna, bimbo di sei mesi cade dal fasciatoio e muore TGCOM

