Enna | bimbo di 6 mesi morto dopo caduta dal fasciatoio | inutile la corsa in ospedale | grave ematoma cerebrale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tragedia ad Agira, in provincia di, dove un lattante di soli 6in seguito alladal. Un maledetto indicente che ha distrutto per sempre la vita di due genitori che da pochistringevano tra le proprie braccia il frutto del loro amore. Non è chiaro come sia av

Immediata la corsa all'ospedale Umberto I di, dove i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al nosocomio etneo. Qui ilè stato sottoposto a un primo delicato intervento ...Immediata la corsa all'ospedale Umberto I di, dove i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al nosocomio etneo. Qui ilè stato sottoposto a un primo delicato intervento ...Immediata la corsa all'ospedale Umberto I di, dove i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al nosocomio etneo. Qui ilè stato sottoposto a un primo delicato intervento ...

Enna, bimbo di sei mesi cade dal fasciatoio e muore TGCOM

La tragedia è avvenuta ad Agira, in provincia di Enna. Da quanto si apprende uno dei genitori stava cambiando il pannolino quando, per cause ancora da accertare, il piccolo è caduto a terra da ...Tragedia ad Agira, in provincia di Enna, dove un bambino di appena sei mesi è morto in ospedale dopo un incidente in casa. Il piccolo sarebbe caduto dal fasciatoio. Secondo una prima ricostruzione, il ...