Enel firma accordo per la vendita del 50% di Enel Green Power Australia a INPEX

(Di giovedì 13 luglio 2023) In questo modo, EGPA continuerà a guidare la transizione energetica in corso in, accelerando il suo contributo al raggiungimento dell'obiettivo Net Zero del Paese. Si prevede che l'...

(EGP), ha firmato in data odierna un accordo con INPEX Corporation (INPEX), per la cessione del 50% delle due società che possiedono tutte le attività del Gruppo in Australia, nello specifico...Di conseguenza, si prevede che l'operazione generi un impatto positivo sull'indebitamento netto del Gruppopari a circa 504 milioni di euro e sull'utile netto di Gruppo reported per il 2023 pari a

