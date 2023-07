Emmy | pioggia di candidature per Succession C’è la Impacciatore per The White Lotus

(Di giovedì 13 luglio 2023) Bene le produzioni HBO in onda su Sky Sono uscite nelle ultime ore leai 75° PrimetimeAwards 2023, l massimo riconoscimento al meglio della TV americana. Tantissime le nomination per le serie Sky, come, The Last of Us e The. La prima è nominata come miglior serie drammatica e nomination a tutti i suoi attori protagonisti (da Brian Cox a Kieran Culkin, Jeremy Strong e Sarah Snook). Poi alla scrittura, alla regia e a pressoché tutto il suo straordinario cast, non protagonisti (Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, J. Smith Cameron) e guest (Hiam Abbass, Cherry Jones e Harriet Walter) inclusi. Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård, candidato anche lui) provoca angoscia e contrasti ...

Succession , The Last Of Us e The White Lotus , titoli disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sono fra le serie più nominate ai 75° PrimetimeAwards 2023 , il massimo riconoscimento al meglio della TV americana, le cui candidature sono state appena annunciate. Per la stagione finale di Succession nomination di peso come miglior serie ...

Di Redazioni Spettacoli C'è un po' di Italia grazie a «The white lotus» nelle candidature ai più importanti premi televisivi assegnati negli Stati Uniti Soddisfazioni italiane con le nomination agli E ...