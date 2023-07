Emmy Awards 2023 – tutte le nomination | c’è anche un po’ d’Italia

(Di giovedì 13 luglio 2023) All’edizionedegli, Succession fa incetta di candidature. La serie televisiva statunitense ideata da Jesse Armstrong è quella che ha avuto più, tra cui quella per l’attore Brian Cox. Le speranze italiane invece sono riposte in Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, che sono state nominate entrambe nella categoria miglior attrice non protagonista per una serie drammatica per i rispettivi ruoli in The White Lotus, che ha ottenuto 23 candidature. Sabrina Impacciatore, nella seconda stagione dello show prodotto dalla HBO, che ha già iniziato a lavorare sulla terza, ha interpretato il ruolo della manager del resort, l’inflessibile e fragile Valentina. Il ruolo che è valsa laa Simona Tabasco è quello di Lucia, intraprendente ragazza siciliana che frequenta il White ...

Emmy Awards 2023: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco in nomination TGCOM

