Emmy Awards 2023 | la lista completa di tutte le nomination!

(Di giovedì 13 luglio 2023) Recentemente sono state svelatele nomination agli: da Succession a The Last of Us, passando per The White Lotus, scopriamo insieme i candidati Nella giornata di ieri, 12 luglio, sono stati svelati tutti i candidati, nelle numerose categorie, agliAward. Glisono, concettualmente, l’analogo televisivo degli Oscar per il cinema, e vanno a premiare l’eccellenza nei vari settori della televisione, dall’intrattenimento all’informazione, dai documentari allo sport. In lizza, quest’anno come spesso accade negli ultimi anni, troviamo tantissime produzioni Netflix ed HBO. Grandi protagonisti sono The White Lotus, Succession, The Last of Us e House of the Dragon, ma non devono comunque cantare vittoria: ci sono concorrenti agguerriti, ...

Nella dichiarazione di Apple sulle sue nomination per il 75°, l'azienda ha scelto di includere sia le produzioni di Apple TV+, che i suoi quattro spot pubblicitari. Gli spot sono stati ...Agli2023 spiccano due nomi italiani: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, entrambe nominate. Sono state infatti annunciate le candidature per il massimo riconoscimento al meglio della tv ...Certo, c'è la sua bravura di attrice, che le è appena valsa - una candidatura agli2023 come Miglior attrice non protagonista nella serie tv HBO The White Louts (in Italia trasmessa su ...

Emmy Awards 2023: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco in nomination TGCOM

La serie di successo di Apple TV+ “Ted Lasso” è stata nuovamente la commedia a ottenere più nomine agli Emmy per il terzo anno consecutivo, mentre il documentario “Still: la storia di Michael J. Fox” ...Sono state svelate le nomination agli Emmy Awards 2023: da Succession a The Last of Us a The White Lotus, scopriamo insieme i candidati.