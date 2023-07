Emergenza obesità in Italia | sempre più bambini coinvolti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 luglio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Inle persone in eccesso di peso sono più di 25 milioni, 6 milioni sono obese. Un trend in preoccupante ascesa, che coinvolgedi più i, specie dopo la pandemia. “Sono dati allarmanti – dice in un'intervista all'Italpress il professor Silvio Buscemi, ordinario di Nutrizione clinica all'Università di Palermo e presidente eletto della Societàna dell'per il triennio 2025/2027 -. Nel mondo ci sono circa 700 milioni di persone obese. E' il risultato di un impatto sfavorevole che il cambiamento dei tempi, delle organizzazioni, dei sistemi di vita hanno avuto sulla nostra salute. L'è ormai una malattia riconosciutapiù, non è solo una questione estetica, ma un serissimo problema di salute che, agganciato ...