Emergenza obesità in Italia | sempre più bambini coinvolti

(Di giovedì 13 luglio 2023) PALERMO - Inle persone in eccesso di peso sono più di 25 milioni, 6 milioni sono obese. Un trend in preoccupante ascesa, che coinvolgedi più i, specie dopo la pandemia. "Sono dati allarmanti - dice in un'intervista all'Italpress il professor Silvio Buscemi, ordinario di Nutri

Secondo Buscemi disi parla un po' troppo poco "come patologia, come malattia", ma "è indubbio che sia un'che dobbiamo sicuramente affrontare e farlo nel miglior modo possibile. ...La verasi trova alla lettera E e più precisamente alla voce Educazione : una parola ... Valditara: 'Presenteremo una Agenda Sud in 10 punti'e sovrappeso tra i bambini, la nuova ...... l'Africa rimane la regione maggiormente colpita da tale. Fame, accesso al cibo, ... La malnutrizione nei bambini Malnutrizione (intesa sia come denutrizione, sia come sovrappeso/) ...