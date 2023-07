Emanuele Scieri morto in caserma | la Corte d' assise condanna i due ex caporali della Folgore Panella e Zabara

(Di giovedì 13 luglio 2023) La morte del paràera un omicidio . Lad'di Pisa hato per omicidio volontario in concorso gli ex, Alessandroa 26 anni, e Luigi ...

La morte del paràera un omicidio . La corte d'assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella a 26 anni, e Luigi Zabara a 18 anni. ...... entrambi ex caporali della Folgore, al termine del processo per l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi dell'allievo paracadutista ventiseienne, trovato morto nella caserma ...La corte d'assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella a 26 anni, e Luigi Zabara a 18 anni, per la morte di, il parà di leva trovato cadavere nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. Entrambi sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici ...

