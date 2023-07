“Emanuele Scieri fu ucciso” | condannati per omicidio a 26 e 18 anni due ex caporali della Folgore

(Di giovedì 13 luglio 2023) La corte d’assise di Pisa ha condannato pervolontario in concorso gli ex, Alessandro Panella a 26, e Luigi Zabara a 18, per la morte di, il parà di leva trovato cadavere nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. Entrambi sono statianche al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dai pubblici uffici nonché al risarcimento dei d. I due erano finiti sotto inchiesta nel 2018, con una svolta nelle indaginiprocura di Pisa e dopo che già la commissione parlamentare d’inchiesta aveva concluso chenon si era suicidato. Per la procura, infatti, l’ex parà di leva sarebbe rimasto vittima di atti di ...

La corte d'assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella a 26 anni, e Luigi Zabara a 18 anni, per la morte di, il parà di leva trovato cadavere nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. Entrambi sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici ...Per la procura l'uomo con gli altri "nonni" Luigi Zabara e Andrea Antico (quest'ultimo assolto in primo grado, è pendente l'appello) avrebbe picchiatoanche dopo che lui era salito ...Sotto processo ci sono due ex commilitoni ma nel giorno in cui era attesa la sentenza di primo grado, la corte ha chiesto che siano sentite tre donne. La loro testimonianza potrebbe essere ...

