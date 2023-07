Elon Musk lancia “xAI” | startup dedicata all’intelligenza artificiale

(Di giovedì 13 luglio 2023), imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense, ha annunciato il lancio della sua nuova società, “xAI”, che sarà. Laè composta da ex ricercatori di OpenAI, Google DeepMind, Tesla e dell’Università di Toronto. Il team è guidato da Dan Hendrycks, che attualmente guida il Center for AI Safety, un’organizzazione con sede a San Francisco, ovvero uno dei firmatari della lettera di giugno, indirizzata ai leader mondiali, che avvertiva come l’IA sia un rischio per l’esistenza umana al pari delle pandemie e della guerra nucleare. Un pensiero che il proprietario di Tesla ha fatto suo definendo l’IA: “La nostra più grande minaccia esistenziale”. L’azienda Tesla, che già da anni lavora alla costruzione ...

