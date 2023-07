Elon Musk lancia xAI | nuova startup che si occuperà di intelligenza artificiale

(Di giovedì 13 luglio 2023) WASHINGTON – Il proprietario di Twitterha annunciato il lancio della suasocietà, xAI, che sarà dedicata all’. Con questasocietàintende competere con i leader dell’Ia come OpenAi, Microsoft e Google nella corsa per elaborare un computer che potrebbe svolgere più compiti rispetto agli umani.ha parlato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: il CEO di Tesla “La civiltà corre un rischio” App stalking: occhio alle reali intenzioni FaceApp, a luglio boom di downloadtelecamera ...

A poche ore dal lancio di xAI di, arrivano delle rivelazioni importanti da parte del CEO di SpaceX e Tesla sull'intelligenza artificiale . Il sudafricano infatti ha affermato di aver avvertito i dirigenti cinesi che la ...L'incredibile successo ottenuto da Threads ha fatto cadere nel dimenticatoio quello che per molti mesi è stato il principale concorrente di Twitter, dopo l'acquisto da parte di. Stiamo ovviamente parlando di Mastodon , che ha attirato diverse aziende dopo le prime decisioni disu Twitter. Pur presentandosi in maniera simile a Twitter, Mastodon funziona ...Tra i tanti, persinoha mostrato il suo sostegno per la crypto. La classifica continua con al quarto posto Ethereum (238.000 ricerche mensili), Cardano - (118.000), Ripple (92.000), Uniswap ...

Un token di criptovaluta chiamato XAI ha registrato un aumento del 750% del valore dopo l'annuncio di Elon Musk ...Facciamo il punto su come fare per accedere a Mastodon, l'alternativa a Twitter e Threads di Meta che ha fatto il pieno di iscritti.