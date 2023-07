Elisabetta Gregoraci travolta da una madre | Ma con Siffredi ?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ennesima polemica per Emma a un concerto dove ha allontanato i ragazzi della sicurezza mentre andava tra il pubblico. La cantante ha così risposto : “Quando ho deciso di andare in mezzo al pubblico me li sono ritrovati dietro. Quindi il mio ‘andatevene' era per dire che potevano andare via perché io ero molto tranquilla. Tanto comunque se mi avessero scortata in mezzo al pubblico voi mi avreste detto che sono la solita montata che non ha voglia di stare con le persone. Quindi cattivi e anche incoerenti”. Continua la tragicomica telenovela di Maria Sofia Federico. Contrordine: ora non ha piú preso il due di picche da Leonardo Tano, ma è stata diversi giorni in adorante ammirazione del di lui fratello Lorenzo Tano, primogenito di Rosa Tazsi e di Roccoe collaboratore del padre. Si arriva a definire la ragazza “attivista” come Giorgia Soleri. Ma attivista de che ...