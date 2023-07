Elisabetta Canalis | ecco il nuovo fidanzato | foto bollenti in spiaggia | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023)è stata immortalata in Sardegna con la figlia Skyler Eva e ilGeorgian Cimpeanu con il quale le cose sembrano andare a gonfie vele. Ledella ex velina insieme con il suo personal trainer sono state pubblicate dal settimanale Chi. I due sembrano fare ormai coppia fissa tanto che Georgian è già in confidenza con la figlia dicon la quale gioca in acqua. Lain questi ultimi giorni ha anche postato diversesul suo profilo Instagram nel quale si allena a bordo piscina con il compagno che poi spinge in acqua. I due hanno la stessa passione per la kickboxing e con ogni probabilità il loro amore è nato proprio durante gli allenamenti dopo che...