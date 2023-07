Elisabetta Canalis è ufficialmente divorziata da Brian Perri | “Lui non gradiva che lei tornasse a casa ricoperta di lividi per il kickboxing”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023). A darne la notizia il settimanale Gente che, nell’ultimo numero, rivela alcuni retroscena sulla fine del matrimonio dell’ex velina. Stando a quanto rivelato dal settimanale, a dare la parola ‘fine’ alla relazione con il chirurgo ortopedicoè stata proprio la stessa. Ma andiamo con ordine. Il 7 marzo scorso la modella si era recata in tribunale per depositare la sua istanza di divorzio, poi il 3 luglio, secondo quanto riportato, gli ormai ex coniugi si erano presentati al tribunale di Stanley Mosk, Los Angeles (Stati Uniti) per concludere con il commissario Armando Duron la pratica. Gente sottolinea come a mettere la parola “fine” alla loro storia sia stata proprio. Nei ...