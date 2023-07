Elettra Lamborghini scatenata | pulisce il giardino ma si riduce così Poi la non bestemmia | «Sono credente»

Tra questi spiccano: Frank Matano , Selvaggia Lucarelli , Giulia De Lellis , Irama ,e i The Kolors .FRATELLI DI CROZZA Nel 2024 leggerezza e comicità saranno celebrate sul palco di ' ONLY FUN - COMICO SHOW ' (Colorado Film), lo show presentato dai PanPers e dache dopo i picchi ...Tra i programmi più visti 'Only fun - Comico show' , il programma presentato dai PanPers e da, ha raggiunto nel prime time picchi di oltre 1 milione di spettatori, mentre 'Don't ...

Elettra Lamborghini, esplosiva sul Palco di Battiti Live: il mesh dress aderentissimo è Hot! Stylosophy

Mercoledì 16 agosto alle 22.30 piazza Matteotti a Lucera sarà teatro del colorato show di Elettra Lamborghini. L’ereditiera prestata alla musica, infatti, porterà nella città federiciana una tappa del ...MIRANO (VENEZIA) - Uno degli eventi clou di questa edizione del festival estivo musicale andrà in scena questa sera, giovedì 13 luglio: si esibirà la super ospite ...