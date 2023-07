Elena Sofia Ricci al settimo cielo | arriva l’annuncio più bello | cosa succede

Leggi su tvzap

(Di giovedì 13 luglio 2023) Personaggi TV. Sono ore davvero emozionanti per. Una persona molto legata a lei si è sposata, sui social sono uscite una serie di fotografie con un messaggio pieno di gioia e soddisfazione: “L’amore vince su tutto, anche il tempo e lo spazio. Io e te”. Di chi stiamo parlando? Leggi anche:, l’addio gela i fan dell’amata attrice: cos’è successo Leggi anche: Vanessa Incontrada non si nasconde più: beccata così con la sua nuova fiamma in pubblico“Adesso divento ‘nonna’ “ La collega, l’amica disi è sposata, stiamo parlando di Alessandra Mastronardi. Sul suo profilo Instagram la Mastronardi ha pubblicato ...