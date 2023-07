Elena Santarelli fuori dalla Rai all’ultimo minuto? Il retroscena

Leggi su tvzap

(Di giovedì 13 luglio 2023) Personaggi tv.Rai: il. Classe 1981,è una conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana. Laè diventata nota al grande pubblico come valletta del programma di Rai 1 L’Eredità. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata, nonostante la vita l’abbia messa davanti a diversi problemi in famiglia che per fortuna si sono risolti nel migliore dei modi. In queste ore però sta girando un nuovosulla sua vita lavorativa.è assente dai palinsesti Rai, sebbene ci fosse l’idea di piazzarla al timone di un nuovo e inedito programma per il pomeriggio di Rai 2. ...