EA Sports FC 24 Ultimate Team Annunciate Le Novità Della Popolare Modalità

(Di giovedì 13 luglio 2023) Electronic Arts, con un breve comunicato, ha annunciato alcune delleche sono state introdotte nelladel nuovo simulatore EAFC 24. Costruisci la tua squadra dei sogni e competi, con più giocatori che mai da aggiungere alla tua squadra e nuovi modi per migliorare quei giocatori. Per la prima volta, puoi migliorare i giocatori nel tuo club tramite le Evoluzioni di: un nuovo modo per costruire la tua squadra intorno ai giocatori che ami. Scegli giocatori che soddisfano i criteri delle Evoluzioni e completa una serie di obiettivi per migliorare le loro abilità individuali, stili di gioco e valutazioni complessive, in modo da mantenerli competitivi durante tutto l’anno. Potrai persino ...

L' uscita di EAFC 24 fissata per il 29 settembre , con accesso anticipato dal 22 settembre per chi effettua il preordine dellaEdition. ma assai remunerativa modalitàTeam (che potrebbe cambiare nome). Ampio il catalogo delle ... Tra i tanti commenti al video di trailer di EaFC 24 ce ne sono molti che paragonano la ...

Come già visto in FIFA 23 e FIFA 22, anche EA Sports FC 24 utilizzerà il potente motore grafico proprietario di Electronic Arts.EA Sports FC 24 è stato presentato in forma ufficiale da EA, con data d'uscita e primo gameplay trailer per il seguito di FIFA 23.