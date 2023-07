È morto | ma non lo sa | il feroce attacco di Matteo Renzi | chi finisce nel mirino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) È un tifoso accanito della Fiorentina e di sicuro ha ancora addosso il bruciore della ferita non rimarginata della sconfitta in finale di Conference League contro il West Ham. E, forse anche per questo,si sfoga sulla prima pagina del giornale che dirige, il Riformista, con un editoriale sul calcio italiano, in un periodo in cui si vive di calciomercato. Se una volta si sognavano campioni che dall'estero arrivavano in Serie A, oggi assistiamo all'esodo di tanti big del nostro campionato verso paradisi esteri. Ecco, perciò, alcuni estratti del-pensiero: “Luglio era il mese in cui i tifosi sognavano con il calciomercato. E lo scudetto d'estate che i giornali assegnavano alla società più attiva era argomento su cui appassionarsi sotto l'ombrellone. L'Italia era l'eldorado dei giocatori più forti. I nostri figli non ...