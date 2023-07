Dynamite 12 07 2023 Golden Elite

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Saskatoon, Canada, in vista dell’ultimo episodio diprima di Blood & Guts ed a tal proposito scopriremo gli ultimi membri dei team coinvolti . In programma le semifinali del Blind Tag Team Eliminator Match e dell’Owen Hart Foundation Tournament femminile. Da segnalare anche il debutto in ring di Nick Wayne nel main event della serata contro Swerve Strickland. Chris Jericho vs. Kommander (3,5 / 5) Si tratta di un ottimo opener, entrambi gli atleti ci hanno offerto una prestazione degna di nota. La vittoria è andata a Chris Jericho il quale ha costretto alla resa Kommander con una splendida Liontamer. Vincitore: Chris Jericho PROMO: Nel post match Don Callis ha raggiunto Chris Jericho ...