Due ragazzi scomparsi nel Po | ' stavano facendo il bagno con gli amici' Ricerche in corso

sono dispersi nel fiume Po a Revere, in provincia di Mantova. Sono ora in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di di un 20enne e l'...... perché la didattica e la scuola sono una palestra di comunione e di formazione dove ipossono davvero imparare a vivere" Il Card. Zuppi ha voluto leggere in particolaretesti, una poesia ...... oltre a quelle di diversiche hanno preso parte alla serata nel locale. In totale quella ... sono state effettuate le copie dei telefoni della presunta vittima e delle sue amiche, sentite...

Pozzuoli, denunciati due ragazzi sorpresi con auricolari «pro» contraffatti ilmattino.it

Tragedia nel Po. Due fratelli sono scomparsi nelle acque del fiume in provincia di Mantova, mentre facevano il bagno con degli amici. Le ricerche sono in corso, tra Mantovano e Altopolesine, con ...Un gruppo di quattro ragazzi si sta riparando dalla pioggia sotto un albero quando un fulmine lo colpisce: è successo a Colico.