Droghe sintetiche | gli Usa lanciano la Coalizione internazionale

(Di giovedì 13 luglio 2023) "Gli Stati Uniti devono affrontare i propri problemi e non devono sottrarsi alle malattie", ha recentemente scritto il Quotidiano del Popolo , organo stampa del Partito Comunista Cinese. "Attaccare e ...

Leprodotte illegalmente, come il Fentanyl, il tramadolo, la metanfetamina, il captagon, l'Mdma e la ketamina, "minacciano la salute, la sicurezza e il benessere delle persone in tutto ...... sia il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenuto alla videoconferenza di lancio della Coalizione globale contro la minaccia delleorganizzata ...... che hanno rappresentato un crescente numero di decessi a causa del Fentanyl, è stato dato ampio sostegno alla costituzione di una Global Coalition contro leed avviato un attento ...

De Lillo e Vento: “Cannabinoidi devastanti se tagliati con droghe sintetiche” Avanti Online

La Coalizione globale contro le minacce delle droghe sintetiche serve agli Stati Uniti per elevare il dossier — di carattere interno — sul piano internazionale, anche contro la Cina ...I carabinieri hanno trovato la ketamina e lo shaboo nascosti in 25 barattoli in una stanza d’albergo. I corrieri l’avevano portata a Prato direttamente dall’Olanda ...