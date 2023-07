(Di giovedì 13 luglio 2023) I Carabinieri della Compagnia di Roma piazza Dante hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio del parco die delle zone limitrofe – si legge in una nota della Provinciale Carabinieri di Roma – finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere. Per tutto il pomeriggio e fino a tarda notte, i Carabinieri hanno effettuato decine di controlli sia con militari in divisa che in borghese. E’ stato così possibile individuare due soggetti, entrambi stranieri di 36 e 38 anni, in Italia senza fissa dimora e già con precedenti, uno in particolare mentre cedeva dell’hashish ad un acquirente che è stato identificato e segnalato, l’altro mentre deteneva una dose di hashish e due di cocaina. Lain entrambe le attività è stata sequestrata assieme ad alcune banconote ritenute quale provento ...

...cento grammi di cocaina e mezzo chilogrammo di hashish ma all'altezza di Casamassima sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Gioia dele della Stazione che hanno scoperto la...La coppia era andata a fare un'escursione in montagna passando daldel Galibier. Reggiseno imbottito di: nigeriana fermata all'aeroporto di Linate, aveva 120 ovuli nascosti Sul posto è ...... non fuma, non si, beve solo Lambrusco) di arte sa tutto, da Cimabue a Morandi, mentre quella ... mille donne idealizzate più che conquistate, una fidanzata storica, Sabrina, la più ...

Droga a Colle Oppio, due persone arrestate RomaDailyNews

Per tutto il pomeriggio e fino a tarda notte, i carabinieri di piazza Dante hanno effettuato una serie di controlli, sia con militari in divisa che in borghese, nella zona del parco di Colle Oppio.Carabinieri e polizia sgominano un’organizzazione attiva in viale Parigi: tre in carcere e sette ai domiciliari. Ruoli strutturati dai capi alle sentinelle ...