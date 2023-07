Droga | 42enne di Pagani arrestato torna libero

(Di giovedì 13 luglio 2023) Una vicenda che, alla fine, ha fatto il suo corso. L’arresto per ildi, che era stato fermato dai carabinieri lo scorso 9 Luglio, in quanto colto in flagrante nello spaccio di crack, è stato convalidato. Subito dopo, però, il Tribunale di Nocera Inferiore ha lasciato, senza misure, l’uomo. I carabinieri lo avevano notato nella notte, intento a cedere una dose ad un acquirente. Nel pacchetto avevano trovato ben quindici dosi di crack. La perquisizione era avvenuta subito, e nel pacchetto di sigarette deldi, gli inquirenti avevano trovato anche una dose di cocaina, pari a quattro grammi complessivamente. L’uomo ha ammesso gli addebiti, spiegando di aver fatto ciò per necessità economiche. Lo spacciatore non era nuovo alle autorità. Infatti, quest’ultimo era già ...

