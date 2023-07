Dopo mesi dalla frana | riapre il porto commerciale a Casamicciola

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutostanotte,il dragaggio, ildiTerme: l’approdo isolano era stato invaso da decine di migliaia di metri cubi di fangoti a seguito della alluvione dello scorso 26 novembre che impedivano alle navi traghetto di operare in sicurezza.alcune settimane di escavo il fango è stato rimosso riportando la profondità dela valori normali e sarà quindi ripristinato progressivamente nei prossimi giorni il quadro orari abituale dei collegamenti marittimi, di navi ed aliscafi, per Pozzuoli e Napoli. “Un altro step della ricostruzione diè stato compiuto – ha affermato il sindaco del comune isolano Giosi Ferrandino – grazie al commissario Legnini ...

di scioperi e mobilitazioni, i dipendenti pubblici del Regno Unito beneficeranno di un aumento dei loro salari. Milioni di statali britannici riceveranno quest'anno incrementi salariali ...In caso di successo l'altoatesino, capace di vincere i primi due set dodicifa, sarà il secondo italianoMatteo Berrettini in finale a Wimbledon. Djokovic, invece, punta alla 35ma finale ...L'Isola dei Serpenti (Zmiyny in ucraino), avamposto di Kiev nel Mar Nero, fu occupata dai militari russi nel primo giorno dell'invasione e liberataquattrodi cannoneggiamento. L'attacco di ...

Bimbo di sei mesi muore dopo essere caduto dal fasciatoio L'Unione Sarda.it

Tragedia ad Agira, in provincia di Enna, dove un bambino di appena sei mesi è morto in ospedale dopo un incidente in casa. Il piccolo sarebbe caduto dal fasciatoio. Secondo una prima ricostruzione, il ...Ad Agira, piccolo comune dell’Ennese, il piccolo è stato soccorso ieri in condizioni già gravissime e operato all’ospedale Umberto I di Enna. Il sindaco: «Tragedia immensa» ...