Dopo 20 anni l’esproprio del terreno per la Fiera inguaia il Comune | maxi debito di 18 milioni

(Di giovedì 13 luglio 2023) Bergamo. Il rischio c’era, ed era alto. Quello non solo di non riuscire a mettere la parola fine ad una vicenda cominciata all’inizio del primo mandato dell’allora sindaco Cesare Veneziani, ma anche che il conto finale, da pagare, si presentasse doppio se non triplo. E oggi, a distanza di, è finita esattamente così. A farne le spese, è ildi Bergamo che a breve dovrà fare i conti con unfuori Bilancio per una cifra che si aggira attorno ai 18di euro. Si tratta della vicenda che risale all’epoca della Giunta di centrodestra che, pocoessersi insediata a Palazzo Frizzoni, scelse di espropriare ildi via Lunga per costruirci la nuova. Una decisione immediatamente impugnata dalle famiglie Agliardi e Coffari, proprietarie dei ...