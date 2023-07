Donne molestate? Io a 18 anni | Facchinetti | lo sfogo duro che spiazza tutti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Francescoè intervenuto nel dibattito pubblico sulle molestie sessuali nei confronti delle, in particolare quelle più giovani. “Se i maschi si comportano in maniera errata nei confronti dell'universo femminile secondo voi di chi è la colpa? Dei genitori e dell'educazione che manca”, ha dichiaratonelle sue storie di Instagram. “Oggi - ha proseguito - c'è questa necessità di voler condividere tutto con il cellulare. Ma è una cosa sbagliata perché se condividi un contenuto privato intimo è come se dai in cibo la donna che ami. Il problema sta nell'educazione che manca. Io ho fatto di tutto: persono andato a letto la mattina alle 12, ho suonato e ho fatto il dj, mi sono trovato in situazioni pericolose, magari all'epoca da giovane ho provato anche delle droghe. Mi sono trovato ...

Non ci sta Francesco Facchinetti , che grida con tutta la sua rabbia, in macchina e pubblica tutto nelle sue ultime Instagram stories . 'Se i maschi sbagliano nei confronti delleè colpa dei genitori ', così l'ex 'Capitan Uncino' ha espresso le sue idee in riferimento agli ultimi fatti di cronaca che hanno visto protagonisti giovani ragazzi. Ma andiamo a vedere cosa ha ...L'incubo è finito quando lesono riuscite a divincolarsi e a sfuggire alla presa dello straniero. A quel punto l'uomo si è dileguato, e le due turiste hanno ricevuto l'aiuto dei passanti, ...Prima le haverbalmente, poi le ha aggredite strattonandole e palpeggiandole. Le due, ... Il gesto delleè stato molto apprezzato dagli uomini in divisa. ...

Metoo, donne molestate nel mondo della pubblicità: i casi sono ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Non ci sta Francesco Facchinetti, che grida con tutta la sua rabbia, in macchina e pubblica tutto nelle sue ultime Instagram stories. «Se i maschi sbagliano nei confronti ...Dalla mobilitazione social è nato un network di raccolta degli abusi. Almeno 200 tra persone e agenzie coinvolte. Le chat per soli uomini ...