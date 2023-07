Donnarumma-Luis Enrique incompatibili? Raiola | 'Pura follia | Gigio è ritenuto essenziale'

Il futuro dipotrebbe essere lontano dal PSG conEnrique che non sembra amare particolarmente l'estremo difensore azzurroIn questa sessione di mercato abbiamo già assistito a diverse operazioni ...LE PAROLE - "fuori dal progetto PSG E' pura follia.Enrique stravede per Gigio e lo ritiene essenziale per portare il club ai ...GIANLUIGIEstratto dell'articolo di Carlos Passerini per il 'Corriere della Sera' […] la famigerata 'ripartenza dal basso', tanto di moda nel calcio moderno da una decina d'anni, dove il ...

Destino amaro per Donnarumma, Luis Enrique lo ha valutato: in arrivo un altro portiere forte al PSG Sport Fanpage

Donnarumma via dal PSG Enzo Raiola: «Pura follia! Luis Enrique…». Parla il procuratore sul futuro del portiere A Sport Mediaset, Enzo Raiola ha parlato così delle voci uscite su Donnarumma e sulla ri ...Il futuro di Donnarumma potrebbe essere lontano dal PSG con Luis Enrique che non sembra amare particolarmente l'estremo difensore azzurro ...