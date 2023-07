Donna vuole pagare con una vecchia banconota da 100 la cassiera adolescente | ma qualcosa va storto | Che ignoranza!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 13 luglio 2023) Unaha provato auna giovanecon unada 100 dollari, ma lei non riconosce il pagamento valido: ecco come va a finire Siamo tutti consapevoli del fatto che si possa essere 'fregati' con banconote false, soprattutto se si tratta di quelle di grosso taglio (dai 100 euro in su, per intenderci, anche se qui in Italia anche se paghi con 50 controllano la veridicità). Proprio per questa ragione, alcuni esercizi commerciali hanno creato dei macchinari appositi in cui passare il denaro per vedere se sia o meno contraffatto. Per quanto le banconote non invecchino mai, nel corso degli anni può capitare che cambino nel loro aspetto (ma non nel loro valore). È successo con l'euro e anche con il dollaro. Pertanto, quando unadi TikTok ha pubblicato che un negozio nel New ...