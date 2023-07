Domanda supplenze 2023 2024 | interessa i docenti sia di GaE che GPS Ecco chi può presentarla e chi no

... qualora fosse assegnato in una delle 150 sedi scelte non può rifiutare la destinazione ; qualora rifiutasse, perderebbe la possibilità di ottenere. Mancata presentazione dellaLa ...112/2022 Vai alla piattaformae assunzioni per ruolo da GPS sostegno 2023, scelta 150 preferenze: dal 17 al 31 luglio si inoltra laAVVISO e NOTA [PDF]...le tempistiche per presentaree partecipare alla procedura straordinaria di assunzione da I fascia GPS Sostegno (assunzione a tempo determinato finalizzata al ruolo), nonché per le...

Supplenze e assunzioni per ruolo da GPS sostegno 2023, scelta 150 preferenze: dal 17 al 31 luglio si inoltra la domanda AVVISO e NOTA [PDF] Orizzonte Scuola

Dal 17 luglio 2023 alle 9:00 fino al 31 luglio 2023 alle 14:00, sarà possibile presentare istanze telematiche per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato. Le istanze possono essere ...Ordine di scuola Gli aspiranti interessati a presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi volti a ottenere le supplenze sia fino al 31 agosto, sia al 30 giugno, termine delle attività didattiche ...