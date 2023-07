Docenti che “potrebbero” essere nominati in ruolo da GaE o concorso | devono compilare o meno la domanda per le supplenze? VIDEO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Due procedure che si intersecano e che cadono nello stesso periodo: immissioni ine scelta 150 preferenze per le GPS, graduatorie provinciali per le. Di questo ed altro si è parlato durante il Question time di Orizzonte Scuola dell'11 luglio con Attilio Varengo della Cisl Scuola. L'articoloche “inda GaE olaper le

... una parte significativa dei compiti didattici e di ricerca svolti nelle università sono affidati a personalenon è di ruolo, a partire dai dottorandi e i borsisti per arrivare aia ...... un incremento contrattuale complessivo pari a 180 euro mensili (contro una media di circa 124 dei). Non mi sembra una propostadelegittima questa professionalità ". Ieri l'Anquap è scesa ......il precedente aggiornamento delle GPS non ha permesso l'inserimento di nuovi iscritti tranne... Supplenze2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si ...

Domanda supplenze 2023/2024: interessa i docenti sia di GaE che GPS. Può presentarla anche chi lo scorso anno ha rinunciato all’incarico Orizzonte Scuola

Come ogni anno, Apple ha attivato l'0fferta Back to School dedicata agli studenti universitari. Ecco tutti i dettagli.Milan Kundera compie 94 anni. L’autore del romanzo “L’insostenibile leggerezza dell’essere” è nato infatti il 1° aprile 1929 a Brno. Lo festeggiamo in vita ...