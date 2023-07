Djokovic contro il padre di Alcaraz | l' episodio di ' spionaggio' a Wimbledon

(Di giovedì 13 luglio 2023)(Inghilterra) - Gli allenamenti sono blindati a. Ma fino a un certo punto. Niente tifosi, niente giornalisti. Ma spesso succede che in campo si incrocino i grandi protagonisti del ...

A inizio settimana sembrerebbe che il padre di Alcaraz , lo spagnolo numero uno al mondo, abbia filmato da vicino i movimenti e le strategie di, impegnato in una sessione di allenamento ...Obiettivo finale Il fenomeno 20enne non vuole però fermarsi a Londra eil russo Daniil ... questo vuol dire che Alcaraz dovrà cercare in qualche modo di spezzare il dominio di Novaknel ...ha vinto entrambi i precedenti incontriSinner , ma la semifinale di Wimbledon sarà una partita completamente diversa. Sinner sarà motivato a vincere edovrà giocare il suo ...

Becker e la profezia su Sinner: cosa succederà contro Djokovic Corriere dello Sport

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023. L'appuntamento è per venerdì 14 luglio sull'erba britannica, dove il tennista italiano cercherà la grande impresa contro il ...Le parole dell'ex tennista tedesco: 'Sinner sta migliorando, anche Rune, ma attualmente il giocatore con il maggior miglioramento è Alcaraz'.