Diritti serie A, Antitrust multa Tim per 760mila euro e Dazn per 7 mln

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria relativa ad alcune clausole dell’accordo fra Tim e Dazn sulla trasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie A ...L'Antitrust ha sanzionato per circa 760 mila euro Tim e per oltre 7 milioni Dazn per un'intesa sui diritti tv del campionato di calcio di Serie A 2021-2024 ...