Dieci agenti accusati di tortura in carcere a Reggio Emilia

(Di giovedì 13 luglio 2023) AGI - Sonodei reati di, lesioni ai danni di un detenuto e falso ideologico in atto pubblico.di Polizia Penitenziaria, in servizio nella Casa Circondariale di, sono stati raggiunti da un'ordinanza della Procura reggiana che ha disposto la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la misura interdittiva della sospensione dall'eserciziodel pubblico ufficio e servizio. A darne esecuzione il nucleo investigativo centrale e quelli regionali dell'Romagna, di Padova e di Milano del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Gip ha accolto la qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalla Procura, ritenendo sussistenti i delitti a carico degli indagati, in concorso tra loro. ...

A Reggio Emiliadi polizia penitenziaria in servizio nel carcere del capoluogo sono accusati di tortura, lesioni e falso ideologico in atto pubblico per aver redatto tre relazioni di servizio attestanti ...Il fatto contestato risale al 3 aprile scorso: un detenuto ha denunciato di essere stato pestato da una ventina di. Dopo le indagini, la procura di Reggio Emilia ha sospesodi polizia penitenziaria in servizio nel carcere cittadino: sono accusati di tortura , lesioni e falso ideologico in atto pubblico per aver redatto tre relazioni di servizio attestanti un ...I controlli effettuati daglinei mesi di maggio e giugno sono stati in tutto 8.865 nelle ... A prescindere dalla regione, inanni di verifiche relative al progetto Vacanze Sicure, più di ...

Accuse di tortura in carcere: sospesi dieci agenti in servizio a Reggio Emilia Il Fatto Quotidiano

La misura cautelare nei confronti dei poliziotti, che è stata firmata dal Gip su richiesta dei pm, è arrivata oggi al termine di una complessa ...Hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La vittima afferma di essere stato picchiato a terra col volto coperto ...