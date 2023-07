(Di giovedì 13 luglio 2023) ROMA – . Appuntamento da lunedì 17 a sabato 22 luglio, tutti i giorni alle ore 19.05, su Rai Yoyo e RaiPlay. Il programma, ideato e condotto da Armando Traverso, farà conoscere ai piccoli telespettatori e alle loro famiglie numerose attività che si possono svolgere in. La trasmissione farà un viaggio in alcune incantevoli località della Val Badia e della Val Gardena, portando il telespettatore a scoprire, oltre alla magia di questi luoghi, anche la particolare pratica del trilinguismo (Italiano, Ladino, Tedesco) e alcune suggestive tradizioni della cultura ladina. I bambini protagonisti di “in” lavoreranno l’argilla e il ferro, scopriranno la varietà, le proprietà e alcune criticità della ricchissima biodiversità presente in queste valli, vivranno l’emozionante ...

"Diario delle vacanze in montagna", torna in Alto Adige. Appuntamento da lunedì 17 a sabato 22 luglio, tutti i giorni alle 19.05, su Rai Yoyo e RaiPlay. Il programma, ideato e condotto da Armando ...