Diana Bracco | ' ' Con ' Ritratte' difendiamo parità di diritti e opportunità per le donne

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "La realizzazione dellenei vari ambiti della vita sociale, economica, politica e culturale, è da sempre al centro del mio impegno nella responsabilità sociale d'impresa, nelle istituzioni e nel mondo aziendale. Sono convinta, infatti, che il punto di vista femminile rappresenti un arricchimento in qualunque campo e che lo sguardo attento delleporti sempre un contributo innovativo in termini di creatività, competenza, profondità. L'attenzione per leè uno dei fil rouge anche delle attività di Fondazione". Lo ha detto la presidente della Fondazione, in un videomessaggio inviato in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica 'di arte e di ...