(Di giovedì 13 luglio 2023)per un valore di circa seidi, sono statiti dalla Dia a unoriginario della provincia di Messina, ma residente in quella di Enna, condannato per usura ...

Le indagini dellaa seguito di interdittiva antimafia emessa a carico dell'impresa intestata alla moglie dell'indagato, hanno fatto emergere come quest'ultimo si fosse reso responsabile di vari ...Le risultanze investigative acquisite dalla, frutto di attività avviata a seguito di interdittiva antimafia emessa a carico dell'impresa individuale intestata alla moglie del proposto e le ...Beni per un valore complessivo di circa un milione di euro sono stati sequestrati dai carabinieri a Tommaso Di Giovanni. L'uomo, attualmente detenuto, è stato arrestato a marzo 2019 nell'ambito dell'...

Dia sequestra beni per 6 milioni di euro a imprenditore agricolo Euronews Italiano

Beni per un valore di circa 6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia, con la collaborazione del Commissariato di Leonforte, ha un imprenditore ...Beni per un valore di circa sei milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Dia a un imprenditore agricolo originario della provincia di Messina, ma residente in quella di Enna, condannato per usura ...